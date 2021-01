Mazda CX-30 2021, tecnologia in continua evoluzione

Mazda Italia lancia sul mercato italiano la versione 2021 della CX-30, modello bestseller di vendite nel segmento dei crossover compatti, che si rinnova con l’aggiornamento dell’esclusivo motore a benzina Skyactiv-X SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) di Mazda, che offre prestazioni più elevate e una maggiore efficienza. L’evoluto Skyactiv-X 2.0 litri vanta ora, infatti, 186 CV e una coppia di 240 Nm contro i precedenti 180 CV e 224 Nm. Migliora anche il consumo di carburante WLTP che è sceso a 5,7 l per 100 km, e le emissioni di CO2 diminuite a 128 g di CO2 nel ciclo combinato (dati WLTP). Tali miglioramenti, sia di potenza sia di efficienza, sono stati ottenuti grazie all’ottimizzazione del controllo della combustione, i pistoni modificati e l’aggiornamento del software Mazda M Hybrid. Questo si traduce in una più ampia fascia operativa nella efficienza della combustione e, modificando il rapporto di compressione del motore Skyactiv-X da 16,3:1 a 15,0:1, si è fornita una stabilità di accensione ancora maggiore, riducendo ulteriormente il già bassissimo rischio di inattese autoaccensioni o preaccensioni dovute alla variabilità nella qualità del carburante sui diversi mercati.

L’aumento della coppia è distribuito lungo tutto l’arco di erogazione, dando principalmente ai bassi regimi una sensazione gradevole di pienezza e prontezza di risposta. Tre le motorizzazioni disponibili sulla CX-30 2021, tutte dotate di tecnologia Mazda M Hybrid: 2.0L Skyactiv-G da 122 CV, 2.0L Skyactiv-G 150 CV e 2.0L Skyactiv-X ora con potenza di 186 CV; le ultime due unità sono inoltre disponibili anche con cambio automatico Skyactiv Drive e trazione integrale i-Activ AWD. Ora anche i motori Skyactiv-G 2.0L 122 e 150 CV con cambio manuale presentano emissioni di anidride carbonica più ridotte, contenute sotto il limite dei 135 g/km nel ciclo WLTP. Questo permette a tutte le motorizzazioni ibride, sia Skyactiv-G sia Skyactiv-X, di godere dei recenti incentivi introdotti dal governo italiano con l’obiettivo di rendere più sostenibile la mobilità del Paese.

Con l’evoluzione dei suoi motori, e in particolare di Skyactiv-X, che equipaggerà anche la Mazda3 2021, la Casa di Hiroshima conferma di appartenere a un mondo di eccellenza tecnologica e capacità ingegneristica unica. Un esercizio di miglioramento continuo che ha portato a livelli più elevati un motore totalmente nuovo ed unico nel panorama del mercato mondiale per concezione e tecnologia. In termini di design, la CX-30 2021 conferma il vincente stile della versione precedente e si differenzia, esternamente, per i nuovi badge “e-SKYACTIV G” e “e-SKYACTIV X”. Per quanto riguarda gli interni, le modifiche previste consistono in un nuovo rivestimento nero della plancia superiore e delle finiture interne, prima di colore blu sulle versioni Evolve, Executive ed Exceed. Sulle versioni Exclusive top di gamma, invece, rimarrà inalterata l’attuale colorazione marrone.

Con il Model Year 2021, la CX-30, per la sola versione 2.0L Skyactiv-X 186 CV 2WD con cambio manuale, sarà inoltre disponibile anche con l’esclusivo allestimento 100th Anniversary che arricchisce, la già completa dotazione di serie del modello, con ulteriori finiture di pregio comuni a tutti gli altri modelli della gamma 100th Anniversary, quali la colorazione esterna Snowflake White Pearl, i sedili interni in pelle Burgundy Red con poggiatesta anteriori con logo goffrato, i badge esterni, i coprimozzi centrali con logo esclusivo e una serie di ulteriori dettagli studiati per celebrare i cento anni della Casa automobilistica giapponese. La Mazda CX-30 2021 è prevista in arrivo nelle concessionarie italiane dalla fine di gennaio con un prezzo di listino che va da 24.950 Euro per la versione 2.0L Skyactiv-G 122 CV Evolve fino a 36.750 Euro per la 2.0L Skyactiv-X Exclusive.

