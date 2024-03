Meloni in Libano, pranza e gioca a calcio-balilla con i militari

Roma, 28 mar. (askanews) – Pranzo in mensa e partita a calciobalilla per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla base “Millevoi” di Shama in Libano.

La premier – a cui è stato donato un mazzo di rose bianche e rosse, che con le foglie compongono il tricolore – oggi ha fatto visita al contingente italiano impegnato nelle missioni Unifil e Mibil, fermandosi a pranzo nella mensa della base.

Al termine la foto di gruppo con la bandiera italiana e una foto – in particolare – con le soldatesse del contingente.