Nuova Skoda Fabia più intelligente che mai

VERONA (ITALPRESS) – – Nuova Skoda Fabia è più intelligente che mai: in base all’allestimento, la quarta generazione del modello offre fino a 43 soluzioni simply clever, come il nuovo scomparto flessibile per il bagagliaio. Collegato al pannello laterale, permette di tenere fermi eventuali oggetti nel bagagliaio e può essere facilmente ripiegato quando non in uso. Un porta-bicchiere removibile tra i sedili anteriori, inoltre, si aggiunge alla nuova clip per carta di credito o biglietto del parcheggio e a un elastico “ferma-tutto” nel ripiano centrale della plancia. I passeggeri sui sedili posteriori possono riporre piccoli oggetti nel box che si può posizionare facilmente tra il tunnel e il divano. La lista di soluzioni simply clever include anche un pannello parasole, disponibile come accessorio se si sceglie il tettuccio panoramico in cristallo. Quando non è in uso, il pannello si ripiega facilmente a un terzo delle sue dimensioni e può essere riposto sotto la copertura del bagagliaio.

Otto soluzioni simply clever, già note in altri modelli Skoda di segmenti superiori, sono ora disponibili anche per Fabia. Tra queste, una rete portaoggetti multifunzione che si fissa sotto la copertura del bagagliaio. Questa rete converte uno spazio altrimenti inutilizzato in una perfetta area di stoccaggio per cappotti o giacche e può ospitare oggetti fino a 3,5 kg di peso. Su Fabia, debuttano anche le tasche porta smartphone sul retro degli schienali dei sedili anteriori. A richiesta, è disponibile lo schienale del sedile del passeggero che si ripiega in avanti per trasportare oggetti particolarmente lunghi. Nell’allestimento Style, una porta USB-C nella struttura dello specchietto retrovisore interno può essere utilizzata per alimentare una dash-cam, senza quindi un cavo di alimentazione pendente che possa ostruire la vista del guidatore. Le luci di lettura dei sedili posteriori possono essere controllate dai passeggeri anteriori – l’ideale quando si viaggia con bambini. Gli smartphone possono essere caricati induttivamente grazie al Phone Box. Un altro optional disponibile è la protezione per la soglia del bagagliaio, che può essere dispiegata quando si caricano oggetti pesanti, per evitare di danneggiare la superficie.

(ITALPRESS).