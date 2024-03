Olanda, rilasciate le persone prese in ostaggio in un caffè di Ede

La polizia: “Un fermo”, centro città blindato

Roma, 30 mar. (askanews) – Nelle immagini il centro della città di Ede, nei Paesi Bassi, chiuso e presidiato dagli agenti; circa 150 abitazioni sono state evacuate dopo che alcune persone, secondo la polizia, sono state prese in ostaggio all’interno di un locale, il Cafe Petticoat.La polizia inizialmente ha dichiarato che tre persone erano state fatte uscire, precisando che non c’erano motivi di sospettare un “movente terroristico”. Poco dopo, via social, le autorità hanno fatto sapere che “l’ultimo ostaggio” trattenuto nel locale “è stato rilasciato” e “una persona è stata fermata”. “Al momento non possiamo condividere altre informazioni” ha detto la polizia della provincia di Gelderland.Il caffè è molto popolare tra i giovani e ha ospitato una festa fino alle prime ore del mattino. Diversi media locali hanno riferito che un uomo “confuso” ha fatto irruzione nel bar e ha minacciato i presenti.