Omicidio Verbano: da pm Roma nuova richiesta archiviazione

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto per la seconda volta l’archiviazione dell’inchiesta sull’omicidio di Valerio Verbano, ucciso 41 anni fa. Dopo una prima indagine, chiusa nel 1989 nell’impossibilità di arrivare ai responsabili, i pm di piazzale Clodio avevano riaperto il caso nel 2011 chiedendo poi l’archiviazione e dopo il ‘no’ del gip alla richiesta erano stati disposti alcuni accertamenti: due perizie, una grafologica su una lettera e una balistica sul proiettile trovato nel corpo di Verbano per una comparazione con quelli usati da un ex Nar in una rapina, alcuni mesi prima dell’omicidio e di cui restavano solo le fotografie.