One Deep River è l’attesissimo nuovo album di Mark Knopfler

Milano, 12 apr. (askanews) – One Deep River, l’attesissimo nuovo album di Mark Knopfler, il suo decimo da solista, esce oggi (12 aprile ’24). One Deep River offre un flusso inarrestabile di futuri classici di Knopfler, testi colti e raffinate tessiture chitarristiche. Il nuovo lavoro attinge a una vita di ingredienti e influenze che spaziano tra i vari generi, dal blues al folk, al rock e oltre, affascinando per grazia e profondità. One Deep River è stato prodotto da Knopfler e dal suo collaboratore di lunga data Guy Fletcher ed è stato registrato nei suoi modernissimi British Grove Studios di Londra.

La band di One Deep River è composta da Mark Knopfler , Jim Cox e Guy Fletcher, Glenn Worf, Ian Thomas e Danny Cummings, Richard Bennett, Greg Leisz, Mike McGoldrick, John McCusker, le sorelle Topolski, Emma e Tamsin, aggiungono le voci di supporto. Tutte le canzoni sono scritte da Mark Knopfler.

Cantautore, produttore e compositore, Mark Knopfler è uno dei musicisti più famosi che il Regno Unito abbia mai dato alla luce ed è spesso citato come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Venuto alle scene negli anni 80′ come leader dei Dire Straits, band che ha dato vita a molti successi dell’epoca, Knopfler inizia il suo percorso solista nel 1995 dopo lo scioglimento della band. Negli anni a venire pubblica nove album in studio e continua a tenere concerti in giro per il mondo. Oltre a questo, scrive musica per diversi film inclusi Local Hero, Cal, The Princess Bride, Last Exit To Brookly, Wag The Dog, e collabora con numerosi artisti come Bob Dylan, Van Morrison, Emmylou Harris, Tina Turner, Randy Newman e Chet Atkins. Knopfler nel 1999 viene insignito dell’ dell’Order Of British Empire (OBE) e nel 2012 riceve il prestigioso Lifetime Achievement Award agli Ivor Novello.

Il 2024 è già stato per l’artista un anno molto impegnativo. A gennaio la collezione di chitarre di Mark Knopfler è stata messa all’asta da Christies, e molte di esse sono state vendute a cifre record. Il 15 marzo Mark Knopfler’s Guitar Heroes ha pubblicato una rielaborazione da brivido della sua canzone “Going Home (Theme From Local Hero)”, realizzata da un gruppo di chitarristi leggendari, a favore di Teenage Cancer Trust e Teen Cancer America.

Mark ha collaborato con Brian Johnson, il cantante delle leggende del rock AC/DC, per realizzare una nuova serie televisiva in sei parti per Sky Arts intitolata “Johnson & Knopfler’s Music Legends”. I due amici danno uno sguardo affascinante alla storia della musica popolare insieme a vari ospiti speciali, tra cui Tom Jones, Sam Fender, Carlos Santana, Cyndi Lauper, Nile Rodgers, Emmylou Harris e Vince Gill. La serie andrà in onda su Sky Arts dal25 aprile’24.