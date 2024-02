Ordine Militare Italia, a Milano la mostra “Virtus et Humanitas”

È patrocinata dal Ministero della Difesa

Milano, 16 feb. (askanews) – È stata inaugurata a Milano, presso Palazzo “Cusani”, sede del Comando Militare Esercito Lombardia, la mostra itinerante dell’Ordine Militare d’Italia “Virtus et Humanitas”. A fare gli onori di casa il generale di divisione Alfonso Miro che ha dato la parola al generale di corpo d’armata Danilo Errico, il quale a sua volta ha spiegato l’importanza dell’Omi e si è soffermato sui valori dell’ onorificenza. Tra i presenti anche il generale di corpo d’armata Lorenzo D’Addario, comandante del corpo d’armata di reazione rapida della NATO di Solbiate Olona.L’esposizione propone un viaggio nel tempo – attraverso personaggi e principi – unitamente ad una profonda riflessione sul percorso compiuto dall’Italia verso gli auspicati traguardi di pacificazione fra i popoli.L’Ordine Militare d’Italia (Omi), rappresentato in sommo grado dal Presidente della Repubblica e costituito dal Gruppo Decorati, compirà 210 anni dalla sua fondazione nel 2025.”Virtus et Humanitas”, patrocinata dal Ministero della Difesa, è aperta al pubblico dal 16 febbraio all’11 marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.