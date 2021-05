Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Voglio lanciare l’Università democratica, ci sto lavorando. E’ il progetto di formazione dei giovani, sia di quelli che hanno voglia di fare attività istituzionale in generale, sia di fare politica con noi nel Pd. La lanceremo a settembre, sarà una modalità per far sì che chi ha voglia di partecipare troverà uno strumento per essere più formato. L’ho detto il 14 marzo e lo confermo, faremo una bella cosa”. Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.