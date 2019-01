Premio OMaR, proporogato il bando: domande entro il 17 gennaio

È stata prorogata al 17 gennaio 2019 la scadenza del bando relativo alla VI edizione del Premio OMaR, il concorso annuale che anche quest’anno premierà la comunicazione più efficace, competente e originale sulle malattie e i tumori rari. La grande partecipazione ha costretto lo staff a prorogare il termine per l’ammissione. Come lo scorso anno, anche questa edizione è aperta sia ai giornalisti che ad associazioni di pazienti, pubblicitari, fotografi e creativi, che potranno inviare i loro elaborati e schede di adesione all’indirizzo di posta elettronica premio@premiomalattierare.it. L’iniziativa ha incontrato l’appoggio dei più importanti stakeholder nel campo delle malattie rare: Uniamo Fimr Onlus, Centro Nazionale Malattie Rare dell’Iss, Orphanet e Fondazione Telethon, che anche quest’anno confermano il loro ruolo di co-organizzatori. Tra le novità del Premio anche la collaborazione con nuove associazioni professionali e di categoria. Infatti, a partire da quest’anno, il Festival cinematografico “Uno sguardo raro” contribuirà ad assegnare il premio per la miglior divulgazione attraverso video. Il patrocinio di Whin (Web Health Information Network), importante rete di giornalisti scientifici che sarà al fianco di questa edizione, e Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), in giuria per premiare la migliore campagna di comunicazione, completano la macchina organizzativa. La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avverranno in prossimità della Giornata delle Malattie Rare, che si celebra il 28 febbraio 2019, all’interno di un evento serale che si terrà a Roma e che vedrà presenti i partner del Premio, i membri della Giuria, importanti rappresentati delle Istituzioni, le Associazioni di pazienti, la stampa e numerosi stakeholder del mondo delle malattie e dei tumori rari.