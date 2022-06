Putin in Tagikistan, primo viaggio da inizio guerra – Video

(Adnkronos) – Il Presidente russo Vladimir Putinè arrivato in Tagikistan per la sua prima visita all’estero dall’inizio della guerra con l’Ucraina. Putin avrà un colloquio conil suo omologo tagiko Emomali Rahmon e poi proseguirà il suo viaggio in Turkmenistan, dove parteciperà al vertice dei Paesi del Mar Caspio (con la partecipazione anche di Azerbaigian, Kazakistan e Iran).

L’ultima volta che il presidente aveva lasciato la Russia era stato all’inizio di febbraio, quando aveva visitato Pechino per colloqui con il suo omologo cinese Xi Jinping in occasione dell’inaugurazione dellle Olimpiadi invernali