Renzi “domani decidiamo se uscire dal Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ci sarà o il governo dei responsabili, cioè il Conte-Mastella, e noi lo rispetteremo e staremo all’opposizione, oppure un governo diverso”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite di Cartabianca su Rai3.

“Se ci sarà un nuovo governo – ha aggiunto – dipenderà dal Parlamento. Quello che è certo è che a noi stanno offrendo di tutto in questo momento. Non puoi risolvere questa tematica complicata dando una poltrona. Non la risolvi con uno scambio di poltrone ma con la politica”, ha detto.

“Alle elezioni anticipate non ci credo”, ha affermato Renzi.

“In queste ultime settimane – ha poi aggiunto – Conte non mi rispondeva alle lettere, non capivo perchè. Pensavo che stesse preparando le risposte. In realtà stava a cercare i senatori mancanti. Io penso che domani Conte annuncerà di avere altri parlamentari a suo sostegno. Noi aspettiamo il Consiglio dei ministri, domani mattina decideremo e domani pomeriggio lo diremo di fronte alla stampa”.

“Se devo stare dentro un governo che butta via il denaro dei miei figli non ci sto”, ha concluso Renzi.

(ITALPRESS).