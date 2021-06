Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Roberto non giocare con le parole. Sei favorevole a potenziare il termovalorizzatore di San Vittore o no? A mettere Ama dentro Acea o no? Come fai per arrivare al 70% di differenziata? Più raccolta porta a porta, ma domestica o commerciale? Facciamo questo confronto tv, sul serio”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter dopo lo scambio oggi via social con Roberto Gualtieri sul tema rifiuti e termovalorizzatore.