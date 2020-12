Seat avvia la produzione di Tarraco e-Hybrid

Seat prosegue nell’ampliare la sua gamma di modelli elettrificati con l’avvio della produzione di Tarraco e-Hybrid. La versione ibrida plug-in dell’ammiraglia del marchio eroga una potenza massima di 245 CV (180 kW), diventando così la Tarraco più potente prodotta fino a oggi. Oltre che per la potenza, il modello si distingue anche per la sua autonomia in modalità puramente elettrica, fino a 49 km (58 km nel ciclo NEDC), grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh. In caso di utilizzo combinato di motore elettrico e a benzina, SEAT Tarraco e-Hybrid può percorrere fino a 730 km. Sarà disponibile sul mercato nel primo trimestre del 2021.

La casa di Barcellona distribuisce già Mii Electric e Leon e-Hybrid, disponibile in variante hatchback e Sportstourer.

L’introduzione di Tarraco e-Hybrid porta ora i vantaggi dell’elettrificazione – prestazioni ed efficienza – nella gamma dei SUV targati SEAT, aggiungendo un terzo pilastro alla gamma elettrica del marchio.

(ITALPRESS).