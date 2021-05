Sicilia: Musumeci, ‘chi preferisco tra Fava, Provenzano e Cancelleri? I siciliani…’

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) – “Chi preferisco tra Fava, Cancelleri e Provenzano come mio avversario eventuale? Ho sempre avuto rispetto per i miei competitori, al di là del nome e dell’appartenenza politica. Non ho tempo per pensare a chi debba preferire. Anche in campagna elettorale, i miei interlocutori saranno i siciliani e i partiti che mi vorranno sostenere”. Così Nello Musumeci a Casa Minutella.