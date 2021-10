Spettacolo, gol ed emozioni, Sampdoria-Udinese finisce 3-3

GENOVA (ITALPRESS) – Spettacolo, gol e gara piena di emozioni: al Ferraris tra Sampdoria e Udinese è 3-3. Friulani due volte avanti, poi il ribaltone dei doriani e il pari finale dei bianconeri con Forestieri. D’Aversa conferma il suo 4-4-2 con la coppia bomber composta da Caputo e Quagliarella; dall’altra parte Gotti schiera i suoi con un coperto 3-5-2, con Deulofeu e Beto in avanti. All’8′ friulani subito vicini al vantaggio: Beto scappa via a Colley, entra in area e serve Deulofeu, Yoshida salva mandando la sfera sul palo. Era il preludio al gol del vantaggio dei bianconeri che arriva al 15′: Deulofeu serve Pereyra in area che di prima calcia e batte Audero. La partita è apertissima con entrambe le squadre che esprimono un buon calcio. Al 24′ il pari dei blucerchiati: Candreva tutto solo al centro dell’area calcia all’incrocio dei pali, la palla impatta sul legno e giunge sul piede di Stryger Larsen che non controlla e mette nella propria porta. La formazione di D’Aversa ci riprova al 31′ con un destro di Adrien Silva, Silvestri mette in angolo. Prima del riposo, però, l’Udinese si porta nuovamente in vantaggio: sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Samir sul palo, la sfera resta nei pressi della porta e Beto ne approfitta insaccando insaccando a porta vuota. Nella ripresa, nemmeno il tempo di sistemarsi, e Caputo si presenta tutto solo davanti a Silvestri che lo butta giù, per Orsato è calcio di rigore. Dal dischetto va Quagliarella che non sbaglia e mette a segno la sua 178esima rete in Serie A eguagliando Boniperti nella classifica all time. I blucerchiati ci credono e al 69′ passano per la prima volta in vantaggio con un violentissimo destro di Candreva che si insacca all’incrocio. Ma Sampdoria-Udinese non finisce mai e al 79′ i friulani pareggiano: traversone dalla destra, colpo di testa di Nuytinck e tocco sotto porta di Forestieri che insacca in rete: 3-3.

(ITALPRESS).