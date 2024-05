Superbonus e Redditometro, Conte: è Governo da dilettanti

Milano, 23 mag. (askanews) – “Dopo aver gestito il Superbonus per due anni si rimangiano tutti gli impegni che loro stessi hanno scritto nero su bianco e gettano sul lastrico imprese e famiglie italiane. E così col Redditometro: lo introducono e poi se lo rimangiano, dicono che non vogliono uno stato di polizia fiscale ma vanno in quella direzione, adesso che c’è la campagna elettorale ma vedrete che lo riproporranno un attimo dopo. Andate a casa, siete dei dilettanti”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Monterotondo.