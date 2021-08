Tennis: Tsitsipas replica a Murray, ‘non ho infranto alcuna regola’

New York, 31 ago. – (Adnkronos) – “Per prima cosa, se deve dirmi qualcosa, sarebbe meglio parlarne tra di noi. Non credo di aver infranto nessuna regola, ho giocato secondo le regole e credo che dobbiamo solo chiarire parlandone tra noi. Non so come si sentono i miei rivali quando gioco ed onestamente non mi interessa. Semplicemente seguo il regolamento Atp e non ho nulla contro di lui”. Stefanos Tsitsipas replica così alle critiche di Andy Murray, dopo il loro match al primo turno dello Us Open.