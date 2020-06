Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Questo è tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per il Paese, facendo appieno il nostro dovere, ognuno per la sua parte”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Codogno per la Festa della Repubblica.