Accademia di Francia, al via la selezione dei borsisti

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ha annunciato l’apertura imminente del concorso di selezione dei borsisti 2021-2022, che saranno ospitati a Villa Medici a Roma a partire da settembre 2021 per una “residenza di creazione, di sperimentazione o di ricerca” che durerà un anno. Il concorso è riservato, “ad artisti, creatori e creatrici, ricercatori e ricercatrici già affermati, francofoni, senza criteri di nazionalità”. Secondo quanto previsto dal bando ci si potrà candidare in tutte le discipline della creazione artistica e dei mestieri dell’arte, ma anche in storia e teoria delle arti, in restauro di opere d’arte o monumenti. I borsisti, sedici al massimo, potranno godere di una borsa di residenza assegnata mensilmente e di un appartamento individuale ammobiliato, oltre che di uno spazio di lavoro.

Villa Medici, luogo di vita e di lavoro dei borsisti, è situata sulla collina del Pincio, nel centro storico di Roma. Villa del sedicesimo secolo con un giardino di sette ettari, è circondata da un lato dal parco di Villa Borghese e dall’altro dal convento di Trinità dei Monti. “La presenza di sedici borsisti a Roma – hanno spiegato dall’Accademia di Francia a Roma – è un momento propizio per gli incontri e gli scambi, tra i borsisti stessi e con l’equipe dell’Accademia, ma soprattutto con il pubblico e gli attori della scena culturale e artistica romana, italiana ed europea: curatori, artisti invitati, responsabili di istituzioni, ricercatori, galleristi, collezionisti, operatori della rete francese a Roma come l’Institut français Italia o l’École française de Rome, e le Accademie straniere (diciassette a Roma)”.

Per l’intero soggiorno, i borsisti potranno beneficiare, inoltre, del supporto artistico e tecnico dell’équipe dell’Accademia, e saranno incoraggiati a partecipare alla vita dell’istituzione e agli eventi che fanno parte del programma artistico e culturale seguendo un approccio interdisciplinare. Le candidature potranno essere presentate da martedì 5 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021.