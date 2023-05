Arun Gandhi, nipote del Mahatma Gandhi, è morto oggi a Kolhapur, nello Stato indiano del Maharashtra, dopo una breve malattia. Il funerale si terrà in giornata. Autore di libri e attivista per la pace e per campagne sociali, Arun Gandhi era nato 89 anni fa a Durban, in Sudafrica, da Manilal Gandhi, secondogenito del Mahathma, e Sushila Mashruwala. Nel 1987 si era trasferito negli Stati Uniti con la famiglia. Si trovava a Kolhapur da febbraio.