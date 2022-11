Arriva in europa il nuovo Ford Ranger Raptor

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il nuovo Ford Ranger Raptor apre la strada alla futura generazione del pick-up leader di mercato in Europa. Progettato per dominare i terreni più estremi, dal deserto alle montagne, il Ranger Raptor di nuova generazione alza l’asticella delle prestazioni off-road incarnando il più intelligente, robusto e potente carattere Ranger di sempre. Gli appassionati europei del pick-up Ranger hanno un motivo in più per festeggiare: il nuovo Raptor sarà la prima versione del Ranger a essere disponibile in Europa, con la produzione già avviata e le prime unità pronte per le prime consegne ai clienti.

Il V6 EcoBoost da 3,0 litri sviluppato da Ford Performance eroga 292 CV e 491 Nm di coppia per una straordinaria capacità su strada e in fuoristrada. Il sistema di scarico attivo a controllo elettronico, esclusivo per la categoria, offre un suono del motore regolabile in base alle quattro modalità di scarico per adattarsi ai diversi scenari di guida.

Sono sette le modalità di guida selezionabili, mentre le sospensioni sono state riprogettate con ammortizzatori FOX Live Valve da 2,5 pollici a bypass interno sviluppati da Ford Performance. Il nuovo sistema avanzato di trazione integrale permanente comprende il transfer case a due velocità con controllo elettronico on demand e i differenziali anteriori e posteriori bloccabili. Raptor è il fiore all’occhiello della nuova gamma Ranger e la prima variante ad arrivare in Europa del pick-up leader della categoria in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

(ITALPRESS).