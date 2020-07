Banca Generali, la raccolta netta a giugno sale a 509 milioni

MILANO (ITALPRESS) – La raccolta netta totale di Banca Generali a giugno è stata pari a 509 milioni di euro, mostrando un’espansione nei volumi rispetto al mese precedente e un’ulteriore accelerazione nel trend di riqualificazione della liquidità avviato nei mesi scorsi. Da inizio anno, la raccolta netta totale ha superato i 2,8 miliardi di euro, “confermando la banca quale riferimento per la clientela soprattutto nel segmento private”, si legge in una nota.

La raccolta di giugno si è concentrata verso soluzioni gestite e di risparmio amministrato con l’impiego della liquidità raccolta nei mesi precedenti. Tutte le soluzioni offerte – dai fondi e Sicav alle gestioni di portafoglio alle soluzioni assicurative – hanno evidenziato un saldo netto positivo, confermando l’attenzione alla diversificazione e personalizzazione del servizio.

Nello specifico, si segnala la crescita della SICAV lussemburghese LUX IM (121 milioni di euro nel mese) che con 1,07 miliardi di euro rappresenta quasi il 40% dell’intera raccolta da inizio anno. Nell’ambito dell’amministrato, Banca Generali segnala l’impiego della liquidità dei conti correnti e l’aumento delle soluzioni amministrate grazie ai servizi dedicati di consulenza di RO4AD e dai prodotti strutturati.

Questi ultimi hanno raccolto 87 milioni di euro nel mese e 557 milioni da inizio anno, “confermandosi un valido strumento di diversificazione”, spiega ancora Banca Generali, che segnala infine la crescita strutturale della domanda di consulenza evoluta (BGPA) che ha raggiunto 5,1 miliardi di euro con un incremento di quasi €206 milioni nel mese.

“Il miglior mese dell’anno per raccolta gestita e flussi molto forti complessivamente a conferma del grande lavoro dei colleghi di rete al fianco dei clienti – commenta l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa -. La ripresa dei mercati nel secondo trimestre ha riavvicinato i risparmiatori alle soluzioni gestite con una crescente attenzione alla diversificazione per aree tematiche e alla componente protettiva offerta dai contenitori di investimento assicurativi. L’esclusività della nostra piattaforma proprietaria di advisory rappresenta sempre più un punto di riferimento per la consulenza evoluta come dimostrano i numeri di sviluppo superiori alle nostre previsioni. La professionalità e serietà nel nostro lavoro sono elementi distintivi che il mercato e la clientela ci riconoscono e la fiducia che continua ad arrivarci in questi primi giorni di luglio ci danno grande fiducia e ottimismo sulla capacità, anche in un contesto economico difficile come quello attuale, di continuare a crescere anche nella seconda parte dell’anno”.

