Roma, 8 mag. (Adnkronos) – I Los Angeles Lakers (37-30) cadono in trasferta a Portland (38-29) e perdono il sesto posto a Ovest proprio in favore dei Blazers (campioni in carica ora in zona play-in). Bojan Bogdanovic con 48 punti trascina i Jazz (49-18) contro i Nuggets (44-23) in un match che sa di play-off. Vittoria anche per i Suns (48-19) che travolgono i Knicks (37-30) nella ripresa e consolidano il secondo posto a Ovest.