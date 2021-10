Calcio: Dal Pino, ‘giocatori che vanno via a parametro zero grave danno per club’

Trento, 9 ott. – (Adnkronos) – “Il problema oggi sono anche i giocatori che vanno via a zero, con un grave danno ai club. Il caso Vlahovic è evidente, pensate al danno che può ricevere il club viola, mentre ci sono miliardi che finiscono nelle tasche di intermediari”. Lo dice il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino nel corso del convegno ‘il calcio che verrà’ al Festival dello Sport di Trento. Il numero uno della Lega commenta poi il sempre maggior numero di proprietari stranieri in Serie A.