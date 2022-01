Carlo Verdelli nuovo direttore di Oggi

“Mai parlare prima di cominciare a guidare un quotidiano oppure un settimanale”. E’ il principio al quale si attiene Carlo Verdelli che, dal primo febbraio, assumerà la direzione del settimanale ‘Oggi‘ in sostituzione di Umberto Brindani. Parlando con l’AdnKronos, infatti, Verdelli si schermisce e spiega: “Ho diretto tanti giornali e c’è una regola alla quale attenersi. L’esperienza consiglia che è meglio non dire niente quando inizi e niente quando finisci. Si parla nel mezzo. Non voglio fare come un allenatore che, non appena si siede su una nuova panchina, dice: ‘Spero di iniziare un buon campionato'”.