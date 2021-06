Cina, il gruppo Ufi Filters premiato col “Panda d’Oro Innovation Award”

Il Gruppo Ufi Filters – controllato dall’imprenditore Giorgio Girondi – leader globale nelle tecnologie della filtrazione e del thermal management, è stata premiata in Cina come azienda più innovativa. I “Panda Awards”, sono organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina (CICC) con il supporto dell’Ambasciata italiana. È la seconda volta nella sua storia che Ufi Filters ottiene questo importante premio, il primo nel 2010, per la crescita nel mercato cinese. Ufi Filters, che dispone di 19 stabilimenti e conta oltre 4.000 dipendenti in 21 paesi, ha infatti ricevuto il “Panda d’Oro Innovation Award” grazie ai costanti investimenti in Ricerca e Sviluppo: il 5% del fatturato (euro 460 milioni nel 2020) viene infatti reinvestito in ricerca ogni anno, rivolta soprattutto alla sostenibilità. L’azienda impiega 168 tecnici specializzati nei propri Centri di Innovazione e Ricerca e detiene 237 brevetti. I suoi prodotti vengono impiegati in molteplici settori – dall’automotive alla Formula 1, dall’aerospaziale (il veicolo spaziale europeo ExoMars), alla nautica.