Coronavirus, 11.807 nuovi casi e 258 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora una nuova crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 11.807 nuovi casi (ieri erano stati 10.585) nonostante un leggero decremento dei tamponi processati, 324.630 e che determina il tasso di positività in leggera crescita al 3,63%. Nuova discesa secondo il bollettino del Ministero della Salute dei decessi: oggi sono stati 258 (-9). I guariti sono 15.867 mentre gli attuali positivi scendono a 402.803 con un calo complessivo di 4.327.

Non si ferma il costante calo dei ricoveri nei reparti ordinari: i degenti sono 16.867, 653 in meno rispetto a ieri; altrettanto significativo il calo nelle terapie intensive dove i ricoverati sono 2.308, 60 in meno rispetto a ieri, ma con 127 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 338.627 persone. Sul fronte del contagio nelle singole regioni, la Lombardia registra il maggior numero di casi (2.151), seguita da Campania (1.503), e Sicilia (1.202).

