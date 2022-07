In calo in Campania tasso di positività e ricoveri, sia in intensiva che nei reparti ordinari. I nuovi positivi sono 4.535 su un totale di 24.498 test, per un tasso del 18,51 rispetto al 19,38 di ieri. In calo i ricoverati in intensiva, che passano da 26 a 22 e nei reparti ordinari, da 652 a 642. Sette le nuove vittime.