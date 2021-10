Danza, c’è tanto made in Naples nella rassegna Esplorare 2021 (da domani al 28 novembre tra Bari e Monopoli)

Domenico Iannone, già ballerino al Teatro di San Carlo di Napoli, oggi è coreografo affermato e direttore artistico della rassegna di danza “Esplorare 2021” giunta alla terza edizione. Da domani sera al 28 novembre tra Bari e Monopoli c’è anche tanto made in Naples, dunque, con l’artista adottato ed amato dalla città che spesso fa visita alle sue creazioni. Ma andiamo con ordine. La rassegna, ammessa da questo anno al progetto triennale dei FUS, del Ministero della Cultura e dello Spettacolo, MiBACT, sarà presentata nei teatri Kismet OperA di Bari e al Teatro Radar di Monopoli con intenti di dialogo tra musica, prosa e danza con produzioni e coproduzioni, didattica e promozione artistica. “Sono felice di riportare la danza in auge, soprattutto dopo la pandemia e tutto quello che ha compromesso – chiarisce Domenico Iannone – Oggi contiamo i danni ovunque eppure, al di là di DAB in forma ridotta, siamo i primissimi a ripartire alla grande. E’ una soddisfazione molto grande che mi vede accanto a coreografi ed interpreti oltre che al cospetto del grande pubblico pronto a riempire i teatri.” Ci siamo, dunque, e con Iannone ci saranno anche altri artisti di chiara fama, tutti intenti a rialzare immediatamente l’asticella della qualità. Calcheranno infatti i palchi le compagini Kodance/&KO, diretta da Silvia Marti; il Centro Nazionale di Produzione della Danza DANCEHAUSpiù diretti da Susanna Beltrami, Matteo Bittante e Annamaria Onetti; la Oliva Dance Company, con la direzione artistica di Michele Oliva e Francesca Dario; la Eko Dance Project, con la guida artistica di Pompea Santoro, e la Compagnia Menhir, diretta da Giulio De Leo. Oltre ai quali iannone non si si è fatto mancare anche un accordo di rete denominata “A.R.E.A. Mediterranea”, con la partecipazione fattiva delle quattro compagnie pugliesi AltraDanza di Bari ResExtensa Dance Company di Bari Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL di Brindisi ed Equilibrio Dinamico di Fasano. Capofila della rete è la danzatrice e coreografa Elisa Barrucchieri, rappresentante legale della ResExtensa Dance Company, compagnia riconosciuta MiBACT, che chiama con sé altri ensemble di danza. Un faccia a faccia tra il pubblico e la danza che diventa protagonista in tutte le latitudini e longitudini, con anche la presenza di ospiti quali Nicola Viesti per il Corriere del Mezzogiorno; Massimiliano Craus, docente di storia della danza del Teatro dell’ Opera di Roma; Giulia Volturno, giornalista, inviata del web magazine GBOpera; Ermanno Romanelli, giornalista e storico della danza; Silvia Poletti, giornalista e critico per Corriere della Sera; Marinella Guatterini, docente di Teoria ed Estetica della danza alla Scuola Paolo Grassi. Non ci resta che passare alle nove serate di danza, con il debutto di domani sera e finalmente tanta danza per tutte le istanze, tutte nel segno della danza contemporanea, proprio come nelle corde del direttore artistico Domenico Iannone, a capo anche della compagine Altradanza, in scena mercoledì 13 ottobre al Teatro Kismet di Bari con “Credevo mi Amasse”. Tuttavia non sarà solo palcoscenico, “infatti allarghiamo la nostra attenzione a tutto il mondo della danza – chiude Iannone – con il ciclo di conferenze sul come lavorare nell’ambito coreutico tenute il 19 ottobre dalla Responsabile programmazione Teatro Pubblico Pugliese Gemma di Tullio, dal titolo “La programmazione e la distribuzione della Danza nei teatri regionali e nazionali”, ed il 21 ottobre con il consulente Esterno AGIS Puglia e Basilicata Saverio Catacchio dal titolo “L’Amministrazione per le Compagnie Danza. La promozione artistica e la comunicazione per danzatori e compagnie”.

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

1^ serata: 7 ottobre 2021

Teatro Kismet Opera

h. 18:30

Mimmo Linsalata con il sostegno della Compagnia Altradanza

“PLAYROOM” coreografie Mimmo Linsalata

abc Danza Studio

Direzione Artistica Angela Albergo

“Radicali Liberi” coreografie di Alfia Girone.

“To futureless memory-possibilità di un memoriale” Fondazione SoutHeritage e CAPTA Sergio Racanati

Aftershow foyer Teatro Kismet Opera.

Speech: Marilena di Tursi

h. 21:00

Kodance/&KO – Ass. Culturale Danza e Promozioni Venezia

“Clorophilia” direzione artistica e coreografie di Silvia Marti

Aftershow foyer Teatro Kismet, speech a cura di Nicola Viesti

2^ serata: 10 ottobre 2021

Teatro Kismet Opera

h. 18:30

Ballet Center

Direzione artistica A. Lombardo, S. Lombardo

“Loco Muliebre” coreografie A. Lombardo, S. Lombardo, Antonia Domanico.

Giada Ferrulli e Sara Mitola con il sostegno della Compagnia AltraDanza

”1 Self” coreografie Giada Ferrulli e Sara Mitola

KINETIC COMPANY

“ProspettivaAccidentale” coreografie di Jenny Lasciarrea

Silvia Di Pierro con il sostegno della Compagnia AltraDanza

“Randomness” coreografie di Silvia Di Pierro

Collettivo FACTOR HILL

“Tracce d’acqua” direzione artistica e coreografia Alessandra Gaeta

h. 21:00

Centro Nazionale di Produzione della Danza DANCE HAUSpiù.

Direzione Artistica Susanna Beltrami – Matteo Bittante- Annamaria Onetti.

“1° MOVIMENTO” “OVER UNDER” “MAN” coreografie Matteo Bittante – Michela Priuli – Annali Rainoldi

Speech: Massimiliano Craus



3^ serata: 11 ottobre 2021

Teatro Kismet Opera

h. 18:30

Gruppo Arnhem: Ideazione Laura Manicone e Daniela Querci

“Domini di Coerenza” coreografie Laura Manicone

FUORISCENA

“Ricalcolo 2.0” direzione artistica e coreografie Ada Triggianese

Simona Cutrignelli con il sostegno della Compagnia AltraDanza

“You“ coreografie Simona Cutrignelli

Unika Produzioni

“The sound of silence” direzione artistica e coreografie Sabrina Speranza

Nuova DANZARTE

Direzione Artistica Savina Pinto

“(non) solo” coreografie Angela Ruscitti e Marika Mascoli

h. 21:00

Oliva Dance Company

“DUEX – INTRACAPA – LIMITLESS “ direzione artistica e coreografie di Michele Oliva e Francesca Dario.

Speech: Giulia Volturno

4^ serata: 12 ottobre 2021

Teatro Kismet Opera

h. 18:30

Urban Flow Company

“Paralyzed_1mq” direzione artistica e coreografie Ilaria Di Nanna, Grazia Lovergine, Marilisa Sasanelli

Collettivo De Motu

“Medusa” coreografia Fabrizio Natalicchio

Il Laboratorio della Danza (Molfetta), Fuoriscena (Rutigliano),

DanzARt (Modugno), Centro Danza Ensemble (Bari), In punta di Piedi (Noicattaro)

Compagnia Speckle7

“Boh” coreografie di Marika Mascoli e Elena Salierno

ATTITUDE

Direzione Artistica Valentina Arrivo

“e embel – maredolce” coreografie Fabrizio Delle Grazie

h. 21:00

Eko Dance Project Direzione Artistica Pompea Santoro

coreografie di Mats Ek, Roberta Ferrara. Titolo “LA BELLA…NEL TEMPO CHE FUGGE “

Speech: Ermanno Romanelli

5^ serata: 13 ottobre 2021

Teatro Kismet OperA

h. 18:30

Giselle

“Swing Swing & Swing” direzione artistica e Coreografie Gabriella Pellegrino

New Dance Academy

Direzione artistica Grazia Di Pinto

“La silfide“ coreografie Tani Viti

ARS NOVA Ballet

“Ageless” direzione artistica e coreografie di Valentina Vitone

h. 21:00

Compagnia AltraDanza

“Credevo mi Amasse” direzione artistica e coreografie Domenico Iannone

Speech: Silvia Poletti

6^ serata 14 ottobre 2021

Teatro Kismet Opera

h 18:30

Compagnia Federica Latorre

“Split Apart” coreografie di Federica Latorre

Breathing Art Company-Miraimiraina

“Rendezvous”/“Io,lei ,l’altra” coreografie di Simona De Tullio

Equilibrio Dinamico Direzione Artistica e Coreografie Roberta Ferrara

“Serata Ensemble” coreografie di repertorio della Compagnia

h 21:00

“Where” Compagnia MENHIR Direttore Artistico e Coreografo Giulio De Leo

Speech: Giulia Volturno

7^ serata: 26 novembre 2021

Teatro RADAR, Monopoli.

h. 18:30

NIBe Company Direzione

“Il coraggio é fuoco, il Bullismo è fumo” artistica e coreografie Nico Benedetti

SinerDanceCompany

Direzione Artistica Flavia Simone, Mary Secundo,

“202021 portrait“ Xia Weiyi

Chorégraphie in collaborazione con “Polisportiva Arci Martina”

Direzione artistica Antonella Chirulli

“Nell’annodarti” coreografie Roberta Chirulli

ASD Fuori di Danza

Titolo “Respiri” direzione artistica e coreografie Grazia Micoli

Compagnia PantaRei

“Anna K.” direzione artistica e Coreografie di Lilla Melillo

Regia Massimo Zannola

8^ serata: 27 novembre 2021

Teatro Radar Monopoli

h 21: 00

Compagnia AltraDanza

Restituzione AREA Mediterranea Residenze

“Credevo mi amasse” coreografie di Domenico Iannone

9^ serata: 28 novembre 2021

Teatro Radar Monopoli

h 21:00

ResExtensa Dance Company

Restituzione AREA Mediterranea Residenze

“Non Tutti Sanno Che…” ideazione e direzione di Elisa Barucchieri

Compagnia AltraDanza

Restituzione AREA Mediterranea Residenze

“PLAYROOM” Coreografie Mimmo Linsalata