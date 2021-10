Fondazione Il Giglio dona un pastore speciale al cardinale Sepecrona

Un pastore artistico raffigurante re Francesco II di Borbone è stato donato dalla Fondazione Il Giglio al Cardinale Crescenzio Sepe “in segno di gratitudine per il contributo dato all’apertura del processo di beatificazione dell’ultimo Sovrano delle Due Sicilie”, proclamato Servo di Dio dalla Chiesa nel Dicembre 2020. Il pastore presepiale, realizzato dal laboratorio del maestro artigiano Salvatore De Francesco, riproduce le fattezze di Re Francesco II sulla base di uno studio di foto d’epoca. Al Cardinale Sepe è stata donata anche una copia del libro “Francesco II di Borbone. il Re cattolico” che raccoglie cinque saggi storici e ed uno scritto inedito del sovrano. La Fondazione il Giglio organizza per gli studenti delle scuole superiori la prima edizione del “Certamen Historicum Francesco II” , competizione articolata in due sezioni: la redazione di un tema sulla biografia del sovrano e la realizzazione di un video su luoghi e persone della Storia dell’ultimo re di Napoli.