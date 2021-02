Ford S-Max Hybrid, SUV per famiglie numerose

Ford a vele spiegate nel mondo: nello scorso anno ha chiuso al primo posto nelle vendite nel mercato Usa (1.929.195 unità con una quota del 13,83%) e in quello inglese (152.777). Adesso lancia in Europa e quindi anche in Italia la nuova S-Max Hybrid un Suv (a 5 e 7 posti) dedicato a quelle famiglie che amano una vita attiva a conferma di un’ulteriore tappa del processo di elettrificazione. Quattro gli allestimenti (Trend, Titanium, ST-Line e Vignale (prezzo da 44.850 euro che scende a 33.200 con promozioni Ford) . Grazie ad una tecnica di costruzione innovativa fornisce a questo modello a sette posti la combinazione del motore a benzina da 2,5 litri a ciclo Atkinson, con la batteria agli ioni di litio da 1,1 kWh e quindi col propulsore elettrico con l’ultima generazione del cambio automatico PowerSplit in grado di offrire un pieno di sicurezza durante la guida. La carica della batteria viene automaticamente reintegrata dal motore a benzina. Non vi è la necessità di collegarsi ad una fonte di alimentazione esterna. Un modello che accoppia lo stile sportivo alla versatilità.

Grazie alla configurazione dei sedili e dei vani di carico, la capacità arriva a quota 2.200 litri. “Una S-MAX che schiaccia l’occhio a nuove fasce di clienti” – ha evidenziato Roelant de Waard, general manager di passenger vehicles di Ford Europa. I due propulsori garantiscono una potenza complessiva di 190 cv, una accelerazione da 0 a 100 kmh in 9″8, un consumo di 6,4 litri x 100 km ed emissioni di C02 di 147 gr/km con una coppia di 210 Nm e questo rende questo modello una buona alternativa ai motori diesel EcoBlue di Ford. Il cambio automatico entra in azione mediante un ergonomico pomello rotativo propone una funzione che simula il cambio di marcia tipico della guida sportiva. Le funzioni intuitive aiutano a monitorare i consumi utilizzando interfacce per il display digitale da 10″. Inoltre la funzione Brake Coach permette una frenata graduale in modo da restituire più energia alla batteria mentre quella EV Coach indica a chi siede al volante il tipo di propulsione utilizzata, elettrica o ibrida.

Per la connettività provvede il modem FordPass Connect che fornisce Wi-fi ad un massimo di dieci dispositivi in modo che si possono pianificare viaggi più spediti o meno stressanti grazie ad aggiornamenti Live Traffic del sistema di navigazione. Inoltre il modem dispone di funzioni da remoto tra cui apertura e chiusura delle portiere, localizzazione della vettura tramite l’app per smartphone FordPass nonchè la funzionalità Local Hazard Information che mette in guardia il conducente su eventuali pericoli sulla strada che sta percorrendo. I sedili anche con funzione massaggiante possono essere riscaldati o raffreddati. Inoltre i tre sedili della seconda fila hanno punti Isofix per il montaggio di seggiolini. C’è poi l’azionamento del portellone tramite un movimento del piede, utile anche quando si hanno le mani occupate da borse o accessori. E’ ordinabile anche il Galaxy Hybrid solo a 7 posti solo con allestimento Titanium (48.650 euro, prezzo che scende a 36.050 euro grazie a promozioni Ford) con bagagliaio di 2.340 litri, con identica motorizzazione ibrida da 190 cv. Entrambi i modelli vengono assemblati nello stabilimento Ford di Valencia in Spagna dove la Casa dell’Ovale Blù investirà 42 milioni di euro per inserire le due inedite linee di assemblaggio che affiancheranno la produzione di Kuga Plug-in Hybrid e Kuga Hybrid. Ford, si è appreso, lancerà entro l’anno in Europa altri 15 modelli elettrificati.

