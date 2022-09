Fratelli d’Italia, nuove adesioni a Napoli. Ecco tutti i nomi

Nuove adesioni a Fratelli d’Italia a Napoli. Ad annunciarle è il coordinatore cittadino del partito, Sergio Rastrelli, a margine di un incontro con il presidente della Direzione nazionale del partito di Giorgia Meloni, Edmondo Cirielli. Tra le nuove adesioni in particolare si registrano quelle di due ex presidenti della Prima Municipalità di Napoli (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), Francesco de Giovanni di Santa Severina e Fabio Chiosi; fanno il loro ingresso in Fratelli d’Italia anche Alberto Pierantoni e Maurizio Tesorone (entrambi già vicepresidenti della Prima Municipalità), Carmine De Gregorio ed Anna Bruno, (attuali consiglieri della Prima Municipalità), Pier Giorgio Rispo e Patrizia Pollio e Vito Gagliardo (già consiglieri della Prima Municipalità. “Registriamo, non senza soddisfazione – dichiara Rastrelli – ulteriori e qualificanti adesioni a Fratelli d’Italia, segno della grande attrattività del progetto politico della nostra leader Giorgia Meloni. Prosegue anche a Napoli un processo di crescita e profondo radicamento della nostra classe dirigente sempre più pronta alla nuova sfida di governo”, conclude il coordinatore cittadino di Fdi Napoli.