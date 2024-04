Gianluca Carrera nuovo capo del dipartimento Prodotto di Facile.it

Gianluca Carrera è nominato chief Product Officer di Facile.it. In questo incarico è a capo del dipartimento Prodotto dell’azienda, dedicandosi alla strategia di espansione dell’offerta su vari canali di vendita, al perfezionamento dell’esperienza dei consumatori, all’ottimizzazione dell’uso dei dati e all’introduzione di nuove soluzioni e funzionalità che intersecano vari settori. Carrera, che vanta una laurea in Scienze Statistiche e Finanziarie conseguita all’Università Cattolica e due diplomi del MIT in Innovazione, Strategia e Imprenditorialità digitale, ha acquisito una significativa esperienza nel settore tecnologico attraverso ruoli chiave in aziende quali Yahoo, Pubmatic, Rewards e Dunnhumby.