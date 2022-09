Governo Meloni, Ricolfi smentisce: Non farò il ministro

“L’avete fatto entrare voi giornalisti (il mio nome nel totoministri ndr) Io non farò il ministro, ve lo siete inventato voi. Non avrei e non ho alcuna preclusione ideologica, anche per la mia grandissima stima per Giorgia Meloni che dura da otto anni. Semplicemente non è il mio mestiere. Io faccio lo studioso. Fine del discorso. Io cerco di fare le cose di cui penso di poter essere all’altezza. Fare il ministro è una cosa di cui io non penso di avere gli strumenti per farla”. Questa la risposta del professor Luca Ricolfi, politologo, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda sulla possibilità di una sua nomina a ministro.