Governo: Renzi ‘Conte non ha i numeri’, ma Pd fermo su stop a Iv**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Al quarto giorno della crisi sembra complicarsi per il premier Giuseppe Conte la ricerca dei numeri in Parlamento. “La maggioranza al momento sta tra 150 e 152. Non hanno i numeri”, dice Matteo Renzi ai parlamentari Iv. “Stiamo uniti, siamo decisivi”, incita il leader di Italia Viva che oggi però ha visto la prima defezione: Vito De Filippo è tornato nel Pd, ex-presidente della Basilicata e parlamentare di peso, in dissenso sulla scelta di aprire la crisi. “E’ stato accolto come un fratello, come lo saranno tuti quelli, eletti nel Pd, che torneranno”, dice un big dem all’Adnkronos.