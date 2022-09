Impresa, il Papa sigla un “patto” con i giovani per un’economia di pace

Papa Francesco ha firmato “un patto” con i giovani economisti che si sono riuniti nell’evento di Assisi, “Economy of Francesco”. Un patto in cui i giovani economisti, imprenditori, changemakers, di ogni parte del mondo si impegnano, si legge, affinché “l’economia di oggi e di domani diventi una Economia del Vangelo. Quindi: un’economia di pace e non di guerra, un’economia che contrasta la proliferazione delle armi, specie le piu’ distruttive, un’economia che si prende cura del creato e non lo depreda, un’economia a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, bambino, anziano e soprattutto dei piu’ fragili e vulnerabili, un’economia dove la cura sostituisce lo scarto e l’indifferenza, un’economia che non lascia indietro nessuno, per costruire una societa’ in cui le pietre scartate dalla mentalita’ dominante diventano pietre angolari”.