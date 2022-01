In fiamme appartamento a Marigliano, Vigili del Fuoco salvano coppia di anziani

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento la scorsa notte a Marigliano, in provincia di Napoli. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il fatto è accaduto in via Caliendo. Le fiamme hanno avvolto l’appartamento al piano terra e quello al piano superiore. I residenti sono stati evacuati e due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Nola per il fumo inalato. Sono comunque tutti in buone condizioni e coscienti. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco. La palazzina è stata dichiarata momentaneamente inagibile