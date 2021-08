Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Ho incontrato il presidente del Parco dell’Aspromonte, i sindaci e ho messaggiato al presidente Draghi. Adesso ci sono da dare risposte concrete e veloci. Ci sono imprese in difficoltà, ci sono morti, ci sono comuni isolati. Quindi soldi veloci e poi una revisione della struttura dei parchi, un investimento che serve per non abbandonare queste popolazione”. Così Matteo Salvini a Taurianova in Calabria per un’iniziativa sul referendum sulla giustizia.