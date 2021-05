Infortuni: Conte, ‘morte Luana non lasci indifferenti, è ora di fare di più’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Sulla sicurezza sul lavoro “è il momento di fare di più”: “non può essere un diritto di pochi”. Lo scrive su Facebook l’ex premier Giuseppe Conte, intervenendo sulla tragica scomparsa di Luana D’Orazio, “una giovane mamma”, vittima di “un evento tragico che non può lasciarci indifferenti. Luana non c’è più. La sua giovane vita si è spezzata. Non ci sono più i suoi sogni, la sua intraprendenza. Non c’è più quella giovane donna che, come tanti altri suoi coetanei, era determinata a crescere suo figlio superando le fatiche quotidiane, gli ostacoli della vita, grandi e piccoli”.