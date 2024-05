Innovazione, l’AboutPharma Digital Award a Regione Campania e Soresa

“Ancora una volta un progetto di Sanità Digitale targato Soresa – ha commentato il presidente della Società regionale per la sanità Tommaso Casillo – conquista un importante premio nazionale che è un invito per tutti noi a continuare il lavoro che stiamo facendo in questi anni in Campania”. “Una competizione serrata tra quasi 600 progetti candidati per 18 categorie in cui il modello Campania si è fatto apprezzare. Un plauso – ha aggiunto Casillo – va al nostro direttore Innovazione e Sanità Digitale Massimo Di Gennaro”. La piattaforma Screening Neonatale Campania (Snc) consente la cooperazione multicentrica e multidisciplinare per la gestione dei flussi informativi e l’individuazione tempestiva delle malattie metaboliche ereditarie e i disturbi dell’udito, così come previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) e consente la registrazione dei certificati di assistenza al parto (CeDAP). Inoltre, questa innovativa piattaforma rappresenta una soluzione digitale che facilita il monitoraggio delle nascite nella Regione Campania e della salute dei neonati; gestisce l’intero processo di gestione dei campioni, dal prelievo al referto finale e al follow-up; migliora l’efficienza dei processi di screening, collegando attraverso un modello Hub-Spoke i 66 centri nascita, il laboratorio del centro unico regionale dello screening neonatale e le strutture di conferma diagnostica.