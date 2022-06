Italia-Argentina 0-3, disastro azzurro nella Finalissima 2022

(Adnkronos) –

L’Argentina batte l’Italia per 3-0 a Wembley nella Finalissima 2022, il match tra i campioni del Sudamerica e i campioni d’Europa del ct Mancini. L’Argentina domina la sfida e si impone con i gol di Lautaro (28′), Di Maria (46′) e Dybala (94′).

Il match, che segna l’addio di Chiellini alla maglia azzurra, è equilibrato nei primi 20 minuti, poi la differenza tra le due formazioni diventa progressivamente più evidente. L’Argentina ha qualità in abbondanza e quando si accende diventa inarrestabile. Al 28′ Messi sfonda a sinistra e mette dentro il pallone che Lautaro deve solo depositare in rete: 1-0. Il raddoppio arriva prima del riposo. Lautaro si traveste da suggeritore, imbucata per Di Maria che batte Donnarumma con un delizioso tocco di sinistro: 2-0 e game over. La ripresa è un monologo argentino. Le occasioni fioccano, Donnarumma deve impegnarsi per ritardare il tris. L’Italia davanti non esiste, l’attacco azzurro non lascia nessun segno. Nel finale, gloria anche per Dybala. L’ormai ex giocatore della Juventus, entrato in campo al 90′, finalizza l’ultima ripartenza: rasoiata mancina, 3-0.