Il direttore d’orchestra aquilano Jacopo Sipari di Pescasseroli è nominato per tre anni direttore principale ospite del Teatro dell’Opera e del Balletto di Stato di Varna in Bulgaria. La prestigiosa istituzione, tra le principali dell’Est Europa, offre questo incarico al giovane maestro italiano dopo le fruttuose collaborazioni degli ultimi mesi. Sipari ha realizzato importanti produzioni come Turandot di Puccini e Macbeth di Verdi con grandissimo successo di pubblico e critica.