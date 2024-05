J’Adore Napoli: presentata la nuova guida CityMap

Napoli è una città in continua evoluzione. Anzi: non c’è città il cui volto negli ultimi anni sia cambiato di più che a Napoli. Quel “Rinascimento” di cui si è scritto, letto e visto ovunque non solo ha cambiato la percezione della città, incrementando esponenzialmente il numero dei suoi turisti e rendendola copertina di un certo tipo di estetica italiana, ma ne ha piuttosto concretamente modificato il tessuto. La Napoli in cui ci si muove nel 2024 non è più, dunque, la stessa di anni fa. I percorsi turistici sono cambiati, così come le abitudini degli abitanti stessi. Sono cambiati i quartieri, le cose da fare, il modo in cui passare il tempo e i poli di attrazione.

Se c’è una cosa che racconta meglio di ogni altra lo spirito di un tempo è la mappatura di una città: per questo motivo “nss edicola” lancia “J’Adore Napoli – New City Map” una guida alla nuova Napoli, una città che ha imparato a dialogare con le cartoline ma che ha poi preso una nuova strada, imparando a raccontare la propria storia e una nuova idea di Napoletanità.

La guida ha l’obiettivo di costruire un itinerario alternativo per chi arriva in città, che siano turisti di poche ore o nuovi abitanti, dai nuovi culti culinari alle rappresentazioni culturali, e poi ancora musica, artigianato e modernità. L’insieme di tutto ciò che contribuisce a creare la moderna cultura napoletana è racchiuso in una guida tascabile, illustrata da Giotto Calendoli, founder di “Handle with Freedom”, con prefazione di Giorgia Solmonte, fondatrice del progetto di archivio digitale All About Naples.

La guida è stata presentata sabato 25 maggio nel corso di un evento al quale hanno partecipato oltre 500 persone, che ha riunito nello stesso luogo alcune delle migliori eccellenze cittadine da Quartiere Intelligente a Spazi Volta, passando per Salumeria Malinconico e Masardona.

L’evento è stata la dimostrazione della rilevanza che iniziative culturali possono avere sui giovani, avvicinandoli alla scoperta di un mondo analogico che non è da concepire come antagonista a quello digitale, ma come complementare per arricchire la ricchezza culturale di una città che mai come oggi è sulla bocca di tutti.

J’Adore Napoli – New City Map non ha un verso di lettura, né l’ambizione di essere onnicomprensiva, anzi: rappresenta l’occasione per scoprire nuovi luoghi e ricevere suggerimenti per la guida del prossimo anno. È impossibile, del resto, racchiudere il rinascimento napoletano in una sola guida, e la New City Map del 2024 non sarà quindi mai uguale a quella del 2025 o del 2026: sarà piuttosto uno spazio in costante evoluzione così come lo è stata negli ultimi anni Napoli, che tutti pensavano una città finita quando invece non era così.

Se leggendo la guida qualcuno penserà “Non conoscevo questo posto, ora devo assolutamente vederlo” oppure “Voglio segnalare questo luogo”, vorrà dire allora che il lavoro sarà stato compiuto bene: “J’Adore Napoli – New City Guide” vuole essere infatti soprattutto un dibattito aperto su Napoli, su quello che questa città sta diventando e su quello che ancora può diventare.

Altro importante obiettivo della Guida è raccogliere le segnalazioni di chi leggerà la mappa e le invierà all’indirizzo mail jancityguide@nssfactory.com, in maniera da costruire la Mappa di domani e, in qualche modo, il futuro stesso di Napoli.

il progetto “nss edicola” è stato lanciato nel dicembre 2023 da nss come spazio di promozione delle attività quotidiane dell’ecosistema digitale di nss e, allo stesso tempo, per preservare la divulgazione di informazione e cultura, oggi più che mai essenziale per la conservazione della diversità. nss edicola prosegue inoltre quotidianamente la sua attività di servizio pubblico e vendita di giornali cercando, attraverso la sua comunicazione digitale e fisica, di avvicinare un nuovo pubblico a un modello – come quello dell’edicola – in forte crisi e che necessita di cambiamento ed evoluzione.