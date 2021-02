Letteratura: è morto Joan Margarit, vincitore del Premio Miguel de Cervantes 2019**

Barcellona, 16 feb. – (Adnkronos) – Il poeta catalano Joan Margarit, vincitore del Premio Miguel de Cervantes 2019, il massimo riconoscimento letterario spagnolo, è morto all’età di 82 anni a Sant Just Desvern, vicino a Barcellona, a causa del linfoma che gli era stato diagnosticata poco meno di un anno fa. Grande autore di versi in lingua spagnola e catalana, la sua produzione è stata raccolta di recente nel volume antologico “Todos los poemas (1975-2015)”. Sempre nel 2015 è stata pubblicata in italiano la raccolta “Poesie. Antologia personale” (AlleoPoesia Edizioni), con la traduzione e la cura di Manuele Masini. Nel 2018 Margarit era stato insignito del Premio Reina Sofía di poesia iberoamericana e nel 2008 aveva ricevuto il Premio Nacional de Poesía per “Casa de Misericordia”.