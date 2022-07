L’Italia in cornice, al via da Procida il tour promosso da Corepla

Il fascino artistico e storico di alcune tra le piu’ belle localita’ italiane finisce in cornice. Un riconoscimento legittimo, tributato attraverso “L’Italia in Cornice”, iniziativa promossa da Corepla, il Consorzio per Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, che tocchera’ alcuni scorci naturali e suggestivi della nostra Italia. Un’insolita e colorata cornice in plastica riciclata celebrera’ il sodalizio tra sostenibilita’ e arte e viaggera’ lungo tutto lo Stivale facendo tappa in alcuni tra i piu’ rinomati comuni italiani. Si parte oggi da una vera e propria “cartolina” della Campania, la splendida e vivace isola di Procida, posta al centro del Golfo di Napoli, capitale italiana della Cultura per il 2022. Alla singolare cornice e’ stato riservato uno spazio prospicente uno dei piu’ famosi scorci dell’isola, il “Belvedere dei cannoni”, a simboleggiare il rilievo e il rispetto che siamo tenuti a dare all’Ambiente, gia’ di per se’ un’ineguagliabile opera d’arte, il cui valore viene ulteriormente enfatizzato se oggetto di cura e preservazione. Un viaggio emozionale che incitera’ chiunque si soffermi ad osservare questa bella installazione a fotografarsi davanti all’opera, e possa comprendere quante siano le opportunita’ di riutilizzo della plastica. “Poter suscitare un momento di riflessione sull’importanza di tutelare l’enorme patrimonio di bellezze naturali e artistiche di cui il nostro Paese e’ ampiamente dotato significa sperare di sollecitare quante piu’ coscienze affinche’ si radichi una cultura della salvaguardia ambientale e, allo stesso tempo, la consapevolezza che la plastica, se correttamente raccolta, e riciclata, puo’ trasformarsi in una risorsa preziosa e versatile, capace di rinascere costantemente da se’ stessa”, ha dichiarato il presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo. Realizzata con elementi che portano con se’ tracce evidenti della loro precedente vita, la grande cornice rappresenta la conferma di come sia cruciale, per il futuro ambientale del Paese, e non solo, divulgare una rinnovata cultura del riciclo, soprattutto quando si parla di imballaggi in plastica.

Un invito esplicito lanciato anche dal vicesindaco di Procida Giuditta Lubrano Lavadera: “Siamo contenti di ospitare la prima tappa di questo viaggio tra le bellezze del nostro Paese. Ringraziamo Corepla per il gradito dono che ci auguriamo possa fare da cornice a momenti di gioia e svago per cittadini e ospiti. Siamo da sempre impegnati a fare piu’ e meglio per la gestione virtuosa del rifiuto, per la sensibilizzazione e l’informazione sui temi ambientali. Procida grazie all’impegno della comunita’, ha raggiunto buoni risultati nella raccolta differenziata ma tanto ancora c’e’ da fare e si fara’, lavorando con l’entusiasmo che ci caratterizza”. Il tour de “L’Italia in cornice” ripartira’ a settembre da Viareggio.

Nei primi sei mesi del 2022, la Regione Campania ha subito una flessione pari al 2,6% in termini di raccolta rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Il mese di luglio, pero’, e’ pronto a invertire il trend grazie a una generale ripresa dei consumi, del turismo e delle temperature molto elevate. La provincia di Napoli, invece, registra ben 3,7% di raccolta in piu’ rispetto agli stessi mesi del 2021. Il corrispettivo che Corepla ha riconosciuto ai Comuni della Regione Campania, o convenzionati da essi delegati, da gennaio a giugno 2022 e’ stato pari a quasi 16 milioni e mezzo di euro. Anche il dato nazionale riflette una flessione di meno dell’1% di imballaggi in plastica raccolti nei primi 6 mesi rispetto agli stessi mesi del 2021. Dopo una diminuzione piu’ significativa nel I trimestre, il II trimestre mostra pero’ un dato nuovamente in crescita e in linea con le aspettative.