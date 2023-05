A Montefalcione, in provincia di Avellino, una ragazza di 16 anni è morta ieri sera nella sua abitazione. I carabinieri che indagano sull’accaduto non escludono l’ipotesi di un incidente domestico, tra cui la possibilità che la giovane sia morta a causa di un telefono cellulare sotto carica in acqua mentre la ragazza era nella vasca da bagno. La salma è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per i successivi accertamenti. Sarà disposta l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.