Luigia Gava è nominata brand ambassador di AirBnB, il colosso delle locazioni brevi. Avvocato, ha studiato giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, master alla London School of Economics e alla UTS di Sydney. Poi stagista da Mc Dermott Will and Emery a New York e in uno studio boutique a Milano nel settore di fusioni ed acquisizioni. Under 30, napoletana nel dna, ha fondato una start-up che si occupa proprio di locazioni brevi: C Property Management.