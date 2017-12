Magistrati, elezioni di Anm Napoli. Mi: Noi unici a crescere

“I risultati delle elezioni per il rinnovo della giunta Anm a Napoli dimostrano che l’unico gruppo a crescere è Magistratura Indipendente. Si tratta di un risultato straordinario”. E’ quanto afferma in una nota Giovanna Napoletano, presidente di MI e presidente di sezione della Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere. “Il voto dei magistrati del distretto di Napoli, infatti, ha visto – rispetto alle elezioni del 2013 – i seguenti risultati: Unicost ha perso 130 voti fermandosi a 265, Area ha registrato una leggera flessione ottenendo 215 voti, per Magistratura Indipendente 211 voti con un aumento di 30 voti e 181 voti per Autonomia e Indipendenza (non era presente alle elezioni del 2013). La composizione della giunta si trasforma di conseguenza: se nel 2013 Unicost aveva 3 seggi, Area 2 seggi e MI un solo seggio, il voto delle scorse ore assegna 2 seggi a Unicost, 2 a Magistratura Indipendente, 2 ad Area e uno ad Autonomia e Indipendenza”. “L’eccellente risultato ottenuto da MI – aggiunge Napoletano – è dovuto principalmente alla bontà del nostra programma elettorale, capace di intercettare le reali esigenze dei magistrati e il consenso dei colleghi moderati e riformisti attraverso impegno incentrato sulla quotidianità del lavoro, alla forte coesione del gruppo di Mi, all’eccellente lavoro di squadra e al riconosciuto spessore personale e professionale dei candidati: Eduardo Savarese e Livia De Gennaro (eletti), Edmondo Cacace, Ida Ponticelli, Luigi Galasso, Anna Tirone e Angelo Scarpati”.