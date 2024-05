Nalì, festa rosa a via Chiaia per celebrare il primo anniversario dello store

Era maggio 2023 quando Nalì ha aperto i battenti in via Chiaia 92 a Napoli e proprio ieri,

14 maggio 2024, tutto il team al femminile del brand di gioielli, borse e accessori ha spento

la sua prima candelina dorata su una scenografica torta rosa con fiori applicati. Ai

compleanni solitamente si regalano fiori e il “festeggiato” in questione, lo store monomarca

affacciato su una delle vie più popolari dello shopping napoletano, ha infatti accolto i suoi

ospiti in un trionfo di scenografie floreali a cura della designer Claudia De Luca tra cascate

di fiori pendenti lungo tutto il perimetro e maxi fiori all’ingresso a dare il benvenuto.

Tra momenti di shopping della collezione Spring Summer 24 con promo dedicata per

l’evento e un drink a scelta tra spritz al lampone, analcolici e millesimato rosé di Tanya

Future Bar Catering, gli ospiti si sono poi lasciati tentare da golose cupcakes e biscottini

personalizzati sia con logo che con fiori colorati.

Il sorridente staff di Nalì, composto da giovani donne raggianti con make up targato

Benedetta Riccio e outfit in pink style ha accolto tantissimi amici e clienti e alcune Nalì-

addicted come le influencer Ramona Amodeo e Anna Di Meglio che hanno posato in look

Nalì davanti all’obiettivo del fotografo Francesco Amirante.

1 di 8