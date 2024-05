Nuove star per i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli

Milano, 23 mag. (askanews) – Brian May dei Queen, Elisa ed Eros Ramazzotti si aggiungono alla formazione costellata di stelle che festeggerà i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli, il 15, 17 e 19 luglio al Teatro del Silenzio in Toscana. E a loro si unirà eccezionalmente anche Jannik Sinner per un momento speciale.

Una lunga lista di star internazionali che continua a crescere e che conta i già annunciati: Ed Sheeran, il Premio Oscar Jon Batiste, il Premio Oscar Russell Crowe, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli e, ancora, le stelle della musica classica Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra.

L’evento di tre giorni, che celebrerà il trentesimo anniversario in musica di Bocelli metterà così in scena il vasto repertorio dell’amato tenore insieme ad accattivanti duetti con gli artisti ospiti, creando un’esperienza unica per tutti i presenti.

Il tutto in una location d’eccezione: quella spettacolare del Teatro del Silenzio, un anfiteatro naturale nella città natale di Bocelli, con un paesaggio di ineguagliabile bellezza, che si anima solo una volta ogni estate.

E i tre giorni di “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, saranno registrati e impressi in un film-concerto che verrà distribuito in tutti i cinema del mondo, diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench (che ha recentemente diretto Taylor Swift – The Eras Tour) e prodotto da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e CitySound & Events.

Il regista sarà Sam Wrench (già director per i concerti cinematografici di Taylor Swift e Beyoncé) mentre il direttore creativo dell’evento sarà Francisco Negrin, due volte candidato all’Olivier Award, che porterà la sua visione unica nel cuore della Toscana.